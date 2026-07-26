RB Leipzig hat Diomande-Alternative an der Angel

RB Leipzig hat Francisco Conceição von Juventus als möglichen Ersatz für den erwarteten Abgang von Yan Diomande ins Visier genommen.

Der 23-jährige portugiesische Flügelspieler steht seit längerem im Fokus mehrerer Topklubs. Allerdings gilt ein Transfer nach Deutschland derzeit als schwierig. Trainer Luciano Spalletti hat Conceição in der vergangenen Saison wiederholt als wichtigen Faktor in seiner Rotation hervorgehoben.

Conceição, der 21 Länderspiele für Portugal absolviert hat, steht noch bis 2030 bei Juventus unter Vertrag. Sein Marktwert wird mit 30 Millionen Euro angegeben. Neben Leipzig zeigen auch Liverpool und Manchester United Interesse