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Juventus hat ein Problem mit Loïs Openda

Autor: | Publiziert: 22 Juli, 2026 18:57
Juventus hat ein Problem mit Loïs Openda

Der belgische Angreifer Loïs Openda blickt auf eine missglückte Debütsaison bei Juventus zurück. Die Turiner planen einen Verkauf, da der neue Trainer Luciano Spalletti nicht auf ihn setzt, haben aber ein Problem.

Interesse am früheren Leipziger Stürmer gibt es durchaus – vor allem aus der Ligue 1. Monaco, Rennes, Lyon und Lens prüfen laut «Gazzetta dello Sport» allesamt eine Verpflichtung von Openda. Auch Premier League-Aufsteiger Coventry City hat Interesse angemeldet.

Juve kann sich einen Verkauf zum jetzigen Zeitpunkt aber im Grunde nicht erlauben. Openda ist neben Arkadiusz Milik der einzige erfahrene Stürmer, der fit ist und für die Saisonvorbereitung zurzeit zur Verfügung steht. Neuzugang Jeff Ekhator hat sich verletzt und der kanadische Nationalspieler Jonathan David ist nach der WM-Teilnahme noch im Urlaub.

Deshalb müssen die Juve-Bosse mit einem Abgang von Openda wohl noch zuwarten. Am wahrscheinlichsten ist im Anschluss eine Leihe mit Kaufoption. Die Turiner zahlten für seine Dienste vor Jahresfrist mehr als 40 Millionen Euro.

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