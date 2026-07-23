ManCity stellt Rekordneuzugang Elliot Anderson offiziell vor

Manchester City bestätigt am Donnerstagabend seinen Neuzugang Elliot Anderson.

Die Skyblues zahlen für den 23-jährigen englischen Nationalspieler 135 Millionen Euro Ablöse und stellen damit einen internen Rekord auf. Anderson unterzeichnet bei City einen Fünfjahresvertrag mit Option auf eine weitere Spielzeit.

Bereits während der WM wurde der Wechsel des Nottingham-Profis vereinbart. Nun sind auch die letzten Formalitäten erledigt. Anderson zeigt sich auf dem Trainingsgeländer seines neuen Vereins und betont, dass er sich riesig freut, künftig für die Citizens aufzulaufen. Der 23-Jährige erhält