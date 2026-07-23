Der BVB hat jetzt ein konkretes Angebot für El Mala abgegeben

Borussia Dortmund geht bei Transferziel Said El Mala jetzt in die Offensive.

Der BVB hat für den 19-jährigen Angreifer laut «Sky» ein offizielles Angebot abgegeben. Demnach boten die Schwarzgelben 26 Millionen Euro Ablöse. Hinzu kommen bis zu 16 Millionen an Boni, wobei davon acht leicht erreichbar wären.

Die Antwort aus Köln, wo El Mala bis 2030 unter Vertrag steht, liess nicht lange auf sich warten. Sie soll negativ ausgefallen sein. Die Klubführung hält an ihrer Forderung von insgesamt 50 Millionen Euro fest. Ob der BVB nun noch einmal nachlegt, ist offen.

Der Spieler selbst soll sich einen Wechsel nach Dortmund sehr gut vorstellen können.