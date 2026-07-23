Barça verkündet die Diagnose bei Frenkie de Jong

Mittelfeldspieler Frenkie de Jong hat wie befürchtet eine Knieverletzung erlitten, die ihn vorerst ausser Gefecht setzt.

Wie der FC Barcelona mitteilt, haben Untersuchungen ergeben, dass der 29-jährige Niederländer einen Riss des Innenbands am rechten Knie erlitten hat. De Jong wird medizinisch betreut. Eine Operation scheint vorest aber noch nicht geplant zu sein.

In einem Statement stellt de Jong klar, dass es für ihn nach wie vor eine riesige Ehre sei, für Barça zu spielen.