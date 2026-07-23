Band gerissen
Barça verkündet die Diagnose bei Frenkie de Jong
Mittelfeldspieler Frenkie de Jong hat wie befürchtet eine Knieverletzung erlitten, die ihn vorerst ausser Gefecht setzt.
Wie der FC Barcelona mitteilt, haben Untersuchungen ergeben, dass der 29-jährige Niederländer einen Riss des Innenbands am rechten Knie erlitten hat. De Jong wird medizinisch betreut. Eine Operation scheint vorest aber noch nicht geplant zu sein.
In einem Statement stellt de Jong klar, dass es für ihn nach wie vor eine riesige Ehre sei, für Barça zu spielen.
COMUNICAT MÈDIC
Les proves realitzades al jugador del primer equip Frenkie de Jong han determinat que pateix un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. S’ha acordat que el jugador continuï sota tractament i seguiment mèdic, pendent de la seva evolució durant les… pic.twitter.com/mMtpJQNJBr
— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) July 23, 2026
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