Frenkie de Jong erfährt in Kürze, wie lange er ausfällt

Der niederländische Mittelfeldspieler Frenkie de Jong droht monatelang auszufallen. Untersuchungen in den kommenden Tagen werden endlich Klarheit bringen.

Der 29-jährige Spielgestalter bestritt mit den Niederlanden die Weltmeisterschaft. Trotz Knieproblemen kam de Jong stets in der Startelf zum Zug. Beim Barça-Profi sind allerdings Einblutungen im Kniegelenk eingetreten. Ein vollständiges MRT konnte aus diesem Grund noch nicht vollzogen werden. Zwar wurde eine schwerwiegende Schädigung der Bänder ausgeschlossen, in den kommenden Tagen wird aber laut «Sport» dank ausführlichen Untersuchungen klar, wie lange de Jong tatsächlich ausfallen wird.

Schon jetzt soll klar sein, dass de Jong zumindest den Saisonauftakt verpassen wird. Für Barcelona geht es am 27. August mit dem spanischen Supercup gegen Athletic Bilbao los.