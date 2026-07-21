SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Untersuchungen stehen an

Frenkie de Jong erfährt in Kürze, wie lange er ausfällt

Autor: | Publiziert: 21 Juli, 2026 14:45
Frenkie de Jong erfährt in Kürze, wie lange er ausfällt

Der niederländische Mittelfeldspieler Frenkie de Jong droht monatelang auszufallen. Untersuchungen in den kommenden Tagen werden endlich Klarheit bringen.

Der 29-jährige Spielgestalter bestritt mit den Niederlanden die Weltmeisterschaft. Trotz Knieproblemen kam de Jong stets in der Startelf zum Zug. Beim Barça-Profi sind allerdings Einblutungen im Kniegelenk eingetreten. Ein vollständiges MRT konnte aus diesem Grund noch nicht vollzogen werden. Zwar wurde eine schwerwiegende Schädigung der Bänder ausgeschlossen, in den kommenden Tagen wird aber laut «Sport» dank ausführlichen Untersuchungen klar, wie lange de Jong tatsächlich ausfallen wird.

Schon jetzt soll klar sein, dass de Jong zumindest den Saisonauftakt verpassen wird. Für Barcelona geht es am 27. August mit dem spanischen Supercup gegen Athletic Bilbao los.

Mehr Dazu
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub
Wie einst Colleen Rooney

Hansi Flick hat Kabinen-Maulwurf mit einem Trick überführt
Auch in Spanien

Marc-André ter Stegen hat seinen neuen Klub gefunden
"Jeder würde ihn gerne haben"

Girona-Coach macht Werbung für ter Stegen-Transfer
Mamadou Mbacke

Der FC Basel hat einen Verteidiger des grossen FC Barcelona auf dem Schirm
Mehr entdecken
Untersuchungen stehen an

Frenkie de Jong erfährt in Kürze, wie lange er ausfällt

21.07.2026 - 14:45
Vom FC Brügge

Barça schnappt sich das belgische Supertalent Jesse Bisiwu

21.07.2026 - 12:01
Der Klub will den Vertrag des Spaniers ausbauen

Barcelona plant Verlängerung mit Ferran Torres

20.07.2026 - 11:30
Preis festgelegt

Barça öffnet sich doch für Verkauf von Jules Koundé

18.07.2026 - 16:01
Gilt als Sturmoption

Barça-Interesse: Chelsea trifft Entscheidung bei João Pedro

18.07.2026 - 15:11
Tottenham rechnet mit einem Abschied

Barcelona lockt Romero mit Stammplatz

17.07.2026 - 16:29
RB Leipzig in der Pole Position

Fisnik Asllani könnte seinen neuen Klub gefunden haben

16.07.2026 - 16:52
"Freuen uns"

Barça-Boss Laporta bestätigt baldige Ankunft von Karim Adeyemi

13.07.2026 - 10:45
Ablöse als Problem?

Al-Hilal macht Jagd auf Raphinha

12.07.2026 - 20:00
Spanien oder Deutschland?

Barcelona funkt BVB bei Asllani dazwischen

12.07.2026 - 13:01