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Mark van Bommel wird belgischer Nationaltrainer

Autor: | Publiziert: 24 Juli, 2026 16:36
Mark van Bommel wird belgischer Nationaltrainer

Der belgische Fussballverband traut Ex-Profi Mark van Bommel die Betreuung der Nationalmannschaft an.

Der 49-Jährige soll die Mannschaft an die Europameisterschaft 2028 in Grossbritannien und Irland führen. Van Bommel folgt auf Rudi Garcia, der sein Amt nach dem Viertelfinal-Aus an der WM niedergelegt hat.

Van Bommel lief für die Roten Teufel einst selbst in 79 Länderspielen auf. Als Trainer war er zuletzt bei Royal Antwerpen tätig. Davor trainierte er auch schon den VfL Wolfsburg und die PSV Eindhoven. Auf Nationalmannschaftsebene war er einst Co-Trainer bei der australischen Nationalmannschaft.

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