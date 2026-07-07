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Lange Pause

Bittere Diagnose: Amadou Onana reisst sich gegen die USA das Kreuzband

Autor: | Publiziert: 7 Juli, 2026 11:50
Bittere Diagnose: Amadou Onana reisst sich gegen die USA das Kreuzband

Belgien hat sich im WM-Achtelfinal gegen Gastgeber USA nach einem sehr starken Auftritt klar mit 4:1 durchgesetzt. Dennoch gibt es für die Roten Teufel einen grossen Wermutstropfen: Amadou Onana hat sich schwer verletzt.

In einer unglücklichen Situation verdrehte sich der Aston Villa-Legionär das Knie und verletzte sich dabei schwer. Wie «The Athletic» berichtet, zog sich der 24-Jährige einen Kreuzbandriss zu, wie weitere Abklärungen gezeigt haben. Onana muss somit monatelang pausieren.

Aston Villa wird auch die gravierende Blessur reagieren und sucht bereits nach möglichen Verstärkungen für das zentrale Mittelfeld.

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