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Ausfälle drohen

Manzambi und zwei weitere Nati-Stars müssen das Training abbrechen

Autor: | Publiziert: 7 Juli, 2026 01:00
Manzambi und zwei weitere Nati-Stars müssen das Training abbrechen

Hiobsbotschaft aus dem Schweizer Nati-Camp am Tag vor dem Achtelfinal gegen Kolumbien: Mit Johan Manzambi, Ruben Vargas und Djibril Sow müssen gleich drei Spieler das Abschlusstraining unplanmässig abbrechen.

Dies verkündet Nati-Coach Murat Yakin an der obligatorischen Pressekonferenz vor der Partie. «Der Ärger ist natürlich gross, dass sie das Training einen Tag vor dem Spiel abbrechen mussten. Es wäre ein grosser Verlust, wenn sie morgen nicht auf dem Platz stehen können», wird er von «Blick» zitiert. Insbesondere Manzambi und Vargas spielten an diese WM für die Schweiz bislang sehr wichtige Rollen.

Noch ist unklar, ob sie für die Partie gegen Kolumbien (Dienstag, 22 Uhr MEZ) tatsächlich ausfallen. «Wir werden heute und morgen noch genau schauen, ob sie trotzdem dabei sein können», führt Yakin aus. Genauer geht er auf die Verletzungen nicht ein.

Spezifisch auf Manhzambi angesprochen sagt der Nati-Coach: «Wir machen alles, damit er dabei sein kann. Es wäre schade, wenn er morgen nicht auf dem Platz stehen kann.» Mit Luca Jaquez und Michel Aebischer fielen zuletzt bereits zwei andere Spieler aus. Sie konnten in den vergangenen Tagen nicht trainieren und dürften gegen Kolumbien keine Option sein.

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