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Breel Embolo meldet sich nach bitterem WM-Aus erstmals zu Wort

Autor: | Publiziert: 21 Juli, 2026 09:05
Breel Embolo meldet sich nach bitterem WM-Aus erstmals zu Wort

Der Schweizer Nati-Stürmer Breel Embolo meldet sich nach dem bitteren WM-Aus, dem ein Platzverweis von ihm vorausging, erstmals zu Wort.

Der 29-Jährige hatte lange geschwiegen und das Aus gegen Argentinien im Viertelfinal wohl zunächst auch verdauen müssen. Via Instagram richtet er sich nun in erster Linie an die Schweizer Fans. Dabei verwendet er die englische Sprache und schreibt (übersetzt): «Ich habe einige Zeit gebraucht, um diese Niederlage wirklich zu verarbeiten. Es gibt immer noch keine Worte, um die Enttäuschung zu beschreiben, die ich empfinde.»

Der Rennes-Stürmer führt aus: «Ich hoffe von ganzem Herzen, dass wir euch während dieser Weltmeisterschaft stolz gemacht haben. Wir haben alles für dieses Trikot, für unser Land und für euch alle gegeben.» Embolo bedankt sich explizit beim Staff, seinen Teamkollegen, den Familien und allen, die die Nati bei ihrem langen Weg vor und während der WM begleitet haben. «Die unglaubliche Liebe und den Support der Schweizer Nation», erwähnt er ebenfalls: «Das hat uns mehr bedeutet, als ihr euch vorstellen könnt.»

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