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Torjäger Alessandro Vogt verpasst wegen Verletzung 1. Nati-Aufgebot

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 13 März, 2026 18:19
Torjäger Alessandro Vogt verpasst wegen Verletzung 1. Nati-Aufgebot

Der FC St. Gallen muss voraussichtlich rund drei Wochen auf seinen Torjäger Alessandro Vogt verzichten.

Der 21-jährige Stürmer hat sich am vergangenen Wochenende beim 3:0-Sieg gegen den FC Basel einen Anriss des Innenbands zugezogen und muss nun pausieren. Vogt wird mindestens die spiele gegen Lugano und Sion verpassen. Zudem kommt auch ein erstes Nati-Aufgebot für die Testspiele gegen Deutschland und Norwegen wegen der Blessur nicht infrage. Murat Yakin hat den St. Galler, der bislang in der U21 zum Zug kam, auf dem Schirm.

Am vergangenen Montag wurde der Transfer des Angreifers zu Bundesligist TSG Hoffenheim im Hinblick auf die nächste Saison kommuniziert. In der laufenden Spielzeit steht Vogt in 28 Super League-Einsätzen bei 14 Toren.

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