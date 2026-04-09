3 Schweizer Schiris sind an der WM dabei

Die Schweiz ist erstmals seit 2010 wieder mit Schiedsrichtern an einer Weltmeisterschaft vertreten: Die FIFA nominiert Schiedsrichter Sandro Schärer, Assistent Stéphane de Almeida und Video Assistant Referee Fedayi San für das im Sommer anstehende Turnier in Kanada, Mexiko und den USA.

Letztmals war an der WM 2010 in Südafrika ein Schweizer Schiri dabei: Massimo Busacca pfiff damals Spiele. Nun sind am wichtigsten Nationenturnier der Welt wieder Eidgenossen am Start. Der 37-jährige Schwyzer Schärer, der 38-jährige Genfer De Almeida und der 43-jährige Aargauer San (als erster Schweizer WM-VAR überhaupt) stehen im Aufgebot der FIFA.

Der Präsident der Schiedsrichterkommission des SFV, Sascha Kever, sagt zum Erfolg: «Die Schiedsrichterkommission des Schweizerischen Fussballverbands, ihre Ressorts und das Referee Department arbeiten seit Jahren sehr strukturiert und zielorientiert und versuchen, die zur Verfügung stehenden, nicht unbegrenzten Ressourcen optimal zu nutzen. In diesem Sinne bereitet es uns enorme Freude, nach mehreren anderen beachtlichen Erfolgen in internationalen Männer- und Frauenwettbewerben wieder an der Männer-WM vertreten zu sein.»

Er führt aus: «Ein besonderes Lob geht an Sandro, Stéphane und Fedayi für das Erreichen dieses Ziels. Ich möchte es jedoch nicht versäumen, auch dem Chef Spitzenschiedsrichter Dani Wermelinger und dem gesamten Team des Referee Department unter der umsichtigen Leitung von Sascha Amhof sowie dem SFV für die grosse und unermüdliche Arbeit zu danken.»

Das nominierte Trio kommt in dieser Zusammensetzung bereits regelmässig in den wichtigsten UEFA-Wettbewerben, in der Champions League und in der Europa League, zum Einsatz. Schärer, De Almeida und San waren zudem vor zwei Jahren bereits für die EM in Deutschland berücksichtigt und mehrfach eingesetzt worden.