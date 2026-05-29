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Klub gefunden

Der frühere FCB-Trainerkandidat Davide Ancelotti wechselt nach Frankreich

Autor: | Publiziert: 29 Mai, 2026 18:02
Der frühere FCB-Trainerkandidat Davide Ancelotti wechselt nach Frankreich

Davide Ancelotti, der Sohn von Brasiliens Nationaltrainer Carlo Ancelotti, hat in Frankreich einen Klub gefunden.

Der 36-jährige Italiener wird nach Angaben von Transferexperte Sacha Tavolieri den Posten als Cheftrainer bei Ligue 1-Klub OSC Lille antreten. Ancelotti hat sich mit den Klubbossen auf einen Vertrag geeinigt, auch wenn die offizielle Verkündung noch nicht erfolgt ist. Er arbeitet im Hintergrund aber bei den Kaderplanungen bereits mit.

In der Vergangenheit wurde Ancelotti junior auch schon zweimal als potenzieller Trainer beim FC Basel gehandelt. Es kam jedoch nicht soweit. Zuletzt war er wieder als Co-Trainer seines Vaters bei der Seleçao beschäftigt. Bereits am Montag wird er auf dem Trainingsgelände seines neuen Vereins erwartet.

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