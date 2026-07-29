FC Basel verpflichtet Aaron Malouda

Der FC Basel hat Aaron Malouda vom aserbaidschanischen Meister Sabah FK verpflichtet. Der 20-jährige Flügelspieler unterschrieb einen Vierjahresvertrag bis Sommer 2030.

Aaron Malouda, Sohn des 80-fachen französischen Nationalspielers Florent Malouda, durchlief die Nachwuchsabteilungen von Olympique Lyonnais, FC Lyon, Stade Rennais und Lille OSC. Bei den Nordfranzosen debütierte er 2023 in der Ligue 1.

Nach einer Leihe zu Nîmes Olympique wechselte er im September 2025 zu Sabah FK nach Aserbaidschan. Mit dem Klub aus Masazir feierte er in der vergangenen Saison den ersten Meistertitel der Clubgeschichte. Mit neun Toren und vier Assists in 24 Partien trug er massgeblich zu diesem Erfolg bei. Zudem gelang die Titelverteidigung im Pokal.

In der Champions-League-Qualifikation dieser Saison steuerte der fünffache französische U19-Nationalspieler bereits einen Scorerpunkt bei – mit einem Assist im Rückspiel gegen The New Saints FC aus Wales.

Andreas Herrmann, Technischer Direktor des FCB: „Mit Aaron Malouda verstärken wir unsere Offensive um einen trickreichen, wendigen und vielseitigen Flügelspieler. Mit seinem Tempo, seiner Kreativität und seinem variantenreichen Offensivspiel wird er uns unmittelbar verstärken.»