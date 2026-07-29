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Abschied aus Italien steht bevor

Noa Lang vor Rückkehr nach Belgien

Autor: | Publiziert: 29 Juli, 2026 19:12
Noa Lang vor Rückkehr nach Belgien

Noa Lang steht nach einer schwierigen ersten Saison in Italien vor einer möglichen Rückkehr zum FC Brügge. Der 27-jährige niederländische Flügelspieler hatte gegenüber «Play Sports» erklärt, es sei sein Traum, zum belgischen Klub zurückzukehren.

Allerdings hatte sein Vater Jeffrey Lang Anfang Juni gegenüber «De Telegraaf» gesagt, sein Sohn wolle bei Neapel Erfolg haben und betrachte die Ankunft von Trainer Massimiliano Allegri als neue Chance. Langs erste Saison in Italien war herausfordernd, nachdem Napoli rund 25 Millionen Euro plus Boni an PSV gezahlt hatte. Im Januar wurde er an Galatasaray ausgeliehen.

Allegri wird den Spieler in der Vorbereitung beurteilen. Eine dauerhafte Rückkehr nach Belgien wäre finanziell kompliziert, da Lang zwischen 2,5 und 2,8 Millionen Euro netto pro Jahr verdient und fast sicher Gehaltsabstriche hinnehmen müsste. Napolis Restbuchwert für den Spieler liegt bei rund 20 Millionen Euro, ohne Boni.

Die italienische Quelle «AreaNapoli» erwähnte, Lang könnte als möglicher Bestandteil in einem Deal für Joel Ordoñez verwendet werden. Der Transfer hängt aktuell von Alledris Entscheidung, Langs Bereitschaft zur Rückkehr nach Belgien und den finanziellen Überlegungen des FC Brügge ab.

Der 17-fache niederländische Nationalspieler (3 Tore) hat einen aktuellen Marktwert von 22 Millionen Euro. Neben Brügge wurden auch Florenz, Rom und Galatasaray mit dem Spieler in Verbindung gebracht.

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