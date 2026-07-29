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Akliouche-Wechsel zu PSG vor dem Abschluss

Autor: | Publiziert: 29 Juli, 2026 19:45
Akliouche-Wechsel zu PSG vor dem Abschluss

Der Transfer von Maghnes Akliouche von der AS Monaco zu Paris Saint-Germain hat die Zustimmung aller Seiten erhalten. Die Vertragsbedingungen sind bestätigt.

Akliouche wird einen Vertrag bis Juni 2031 unterschreiben, ohne Option auf eine zusätzliche Saison. Die Vereinbarung sieht vor, dass der 24-jährige offensive Mittelfeldspieler bei PSG rund vier Millionen Euro netto pro Saison verdienen wird.

Eine medizinische Untersuchung in Paris, zu der Akliouche bald reisen wird, ist der letzte Schritt vor der offiziellen Bekanntgabe des Transfers.

PSG gilt als zuversichtlich, dass der Wechsel noch vor Ende des Sommer-Transferfensters abgeschlossen wird, obwohl Monaco ein weiteres verbessertes Angebot abgelehnt hat. Laut «L’Équipe» wurde ein drittes Angebot in Höhe von 50 Millionen Euro ebenfalls abgelehnt, nachdem zwei vorherige Vorschläge – der beste davon bei 40 Millionen Euro – zurückgewiesen wurden.

Rund 90 Prozent dieses Angebots waren garantiert, der Rest als konditionierte Add-ons. Monaco ist bereit, Akliouche zu verkaufen, aber nur zu den eigenen Bedingungen. Der Klub ist entschlossen, nicht unter der eigenen Preisvorstellung zu verkaufen, die auf 50 bis 70 Millionen Euro geschätzt wird.

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