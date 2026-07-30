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Bekanntgabe erfolgt zeitnah

Royal Antwerp verpflichtet Michael Frey erneut

Autor: | Publiziert: 30 Juli, 2026 17:55
Royal Antwerp verpflichtet Michael Frey erneut

Royal Antwerpen hat den Schweizer Stürmer Michael Frey zurückgeholt. Der 32-Jährige kehrt nach einer Station beim Grasshopper Club Zürich zum belgischen Klub zurück.

Beim GCZ erzielte Frey in 16 Einsätzen zwei Tore. Bei seinem ersten Engagement in Antwerpen war er deutlich erfolgreicher: In 69 Spielen netzte er 33 Mal und gewann mit dem Klub die belgische Pro League, den belgischen Pokal und den belgischen Superpokal.

Der erfahrene Angreifer bringt somit beste Voraussetzungen mit, um die Offensive von Royal Antwerp zu verstärken.

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