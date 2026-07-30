Marc-André ter Stegen wechselt leihweise zu Ajax Amsterdam

Marc-André ter Stegen wird den FC Barcelona verlassen und leihweise zu Ajax Amsterdam wechseln. Der 34-jährige deutsche Nationalspieler wird für eine Saison in die Eredivisie gehen.

Laut «Mundo Deportivo» wird der Torhüter das Trainingslager von Barcelona in England verlassen, um nach Amsterdam zu reisen und die letzten Formalitäten zu erledigen. Die Leihe läuft bis zum 30. Juni 2027.

Eine Vereinbarung zwischen dem FC Barcelona und Ajax bestand bereits seit Wochen, doch der Torhüter hatte den Transfer pausiert, während er auf eine Entscheidung wartete, wer die höhere Steuerlast in den Niederlanden übernehmen würde.

Nach einer Einigung in dieser Angelegenheit wird Barcelona zunächst 90% des Gehalts des Spielers übernehmen. Abhängig von der Anzahl der Spiele, die er absolviert, wird Ajax einen kleinen zusätzlichen Teil der verbleibenden 10% zahlen.