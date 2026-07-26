Manchester City prüft Bernal als Rodri-Alternative

Manchester City sucht nach potenziellen Nachfolgern für Rodri und hat dabei Marc Bernal vom FC Barcelona im Visier.

Der 19-jährige spanische Defensive Midfielder gilt als besonders interessante Option. Sein Vertrag beim FC Barcelona läuft bis 2029 und enthält eine Ausstiegsklausel von 500 Millionen Euro. Galatasaray hatte bereits im Februar ein Angebot von 30 Millionen Euro unterbreitet, das jedoch abgelehnt wurde.

Neben Manchester City sollen auch Chelsea und Arsenal Interesse an dem jungen Spanier zeigen. Bernal, der nach seiner schweren Knieverletzung zurückgekehrt ist, bringt trotz seines Alters bereits Erfahrung aus der ersten Mannschaft mit und hat in der Saison 2025/26 fünf Tore erzielt.

Ob sich ein Transfer realisieren lässt, hängt stark von der weiteren Entwicklung ab. Die hohe Ausstiegsklausel macht einen Wechsel zwar schwierig, aber nicht unmöglich.