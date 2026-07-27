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Dramatische Kehrtwende: Andrea Pirlo wird doch nicht Nationaltrainer

Autor: | Publiziert: 27 Juli, 2026 09:51
Dramatische Kehrtwende: Andrea Pirlo wird doch nicht Nationaltrainer

Eigentlich war Andrea Pirlo kurz vor der Unterschrift als neuer Nationaltrainer Italiens. Eine Verbindung zu einem russischen Wettanbieter verhindert dies nun allerdings.

Der 47-Jährige bestätigt in einem Statement höchstpersönlich, dass er aus dem Rennen ausgeschieden ist. «Aus Respekt vor den Institutionen, dem Verband und allen Beteiligten habe ich mich bisher dafür entschieden, zu schweigen, doch nachdem ich gestern Abend erfahren habe, dass ich nicht mehr als Kandidat für den Trainerposten der italienischen Nationalmannschaft im Gespräch bin, halte ich es für notwendig, einige Aspekte zu klären», schreibt Pirlo.

Er bedankt sich unter anderem beim Technischen Direktor Paolo Maldini. Grund für die dramatische Kehrtwende ist Pirlos Verbindung zum russischen Wettanbieter Fonbet.

Wie es mit der Suche nach dem neuen Trainer der Squadra Azzurra weitergeht, ist nun unklar.

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