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Lorenzo Villa

Ein Verteidiger von Juventus wechselt in die Super League

Autor: | Publiziert: 27 Juli, 2026 09:15
Ein Verteidiger von Juventus wechselt in die Super League

Juve-Verteidiger Lorenzo Villa verlässt seine Heimat und wechselt in die Schweiz.

Wie Gianluca di Marzio berichtet, hat sich der FC Sion die Dienste am 23-jährigen Abwehrspieler gesichert. Villa kam bei Juve bislang für das Next Gen-Team zum Einsatz, wobei er zuletzt an Serie B-Klub Calcio Padova ausgeliehen war. Künftig läuft er nun in der Super League auf.

Im Wallis verpflichtet sich Villa für die kommenden drei Jahre. Der Deal wird laut «Blick» im Laufe des Montags offiziell.

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