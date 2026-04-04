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Wird er neuer Nati-Trainer?

Massimiliano Allegri kommentiert Gerüchte um Italien-Job

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 4 April, 2026 17:32
Massimiliano Allegri kommentiert Gerüchte um Italien-Job

Beim italienischen Verband stehen einige Umwälzungen an – zum Beispiel ist der Trainerjob vakant. Massimiliano Allegri könnte die Nati übernehmen, äussert sich nun aber erst mal zu den Gerüchten.

Italien hat die dritte WM-Teilnahme in Folge verpasst, was weitreichende Konsequenzen hat oder noch haben wird. Gennaro Gattuso hat nach der Blamage in dieser Woche sein Ausscheiden bekanntgegeben, die Squadra Azzurra braucht also einen neuen Trainer.

Neben Napolis Antonio Conte soll Massimiliano Allegri ein Kandidat auf die Gattuso-Nachfolge sein. Der aktuelle Übungsleiter des AC Mailand hat an der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel in der Serie A gegen Napoli (Montag, 20.45 Uhr) auf die Spekulationen reagiert.

«Bin ich unter den Kandidaten für den Posten als Nationaltrainer? Darüber habe ich noch nicht nachgedach. Im Moment bin ich bei Milan. Ich bin glücklich, hier zu sein, und ich hoffe, noch lange bei den Rossoneri zu bleiben», erweckte Allegri nicht den Anschein, als würde er Milan zeitnah verlassen wollen. Im vergangenen Sommer unterschrieb er einen bis 2027 datierten Vertrag.

Milan belegt nach 30 Spielen hinter dem Stadtrivalen Inter Mailand den 2. Tabellenplatz, hat aber schon sechs Punkte Rückstand.

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