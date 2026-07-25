Kommt VfB-Stürmer Ermedin Demirovic? Fenerbahce mit Statement

Fenerbahce soll sich für Ermedin Demirovic vom VfB Stuttgart interessieren. Der türkische Topklub reagiert mit einem offiziellen Statement auf die Gerüchte.

Ermedin Demirovic vom VfB Stuttgart soll bei zahlreichen Topklubs auf der Liste stehen, unter anderem wurde Fenerbahce als potenzieller Abnehmer gehandelt. In Istanbul sah man sich aufgrund der Spekulationen zu einem Statement gezwungen.

«Die heute in der Presse veröffentlichte Nachricht, dass unser Verein an Ermedin Demirovic, der für Stuttgart spielt, interessiert ist, ist völlig unbegründet», schreibt der türkische Spitzenklub. «Der Fenerbahce Sports Club unternimmt keine Transferversuche bezüglich des betreffenden Spielers.»

Aus Istanbul besteht also schon mal kein Interesse an Demirovic. Trainer Sebastian Hoeness soll offen dafür sein, sich in diesem Sommer zu trennen. Neben Fenerbahce wurden ausserdem Juventus Turin und Leeds United als Interessenten genannt.

Fenerbahce dementiert auch Angebot für Rafael Leão

Mit dem Dementischreiben war es das aber noch nicht. Fenerbahce äussert sich zudem offiziell zu den grassierenden Gerüchten bezüglich der Causa Rafael Leão.

«Ebenso spiegeln die Berichte, wir hätten ein Angebot von etwa 100 Millionen Euro für Rafael Leão abgegeben, einschliesslich Ablösesumme und Gehalt, nicht die Wahrheit wider», heisst es. «In diese Richtung wurde dem Spieler oder seinem Verein kein Angebot gemacht.»