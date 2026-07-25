SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Wurde gehandelt

Kommt VfB-Stürmer Ermedin Demirovic? Fenerbahce mit Statement

Autor: | Publiziert: 25 Juli, 2026 11:38
Kommt VfB-Stürmer Ermedin Demirovic? Fenerbahce mit Statement

Fenerbahce soll sich für Ermedin Demirovic vom VfB Stuttgart interessieren. Der türkische Topklub reagiert mit einem offiziellen Statement auf die Gerüchte.

Ermedin Demirovic vom VfB Stuttgart soll bei zahlreichen Topklubs auf der Liste stehen, unter anderem wurde Fenerbahce als potenzieller Abnehmer gehandelt. In Istanbul sah man sich aufgrund der Spekulationen zu einem Statement gezwungen.

«Die heute in der Presse veröffentlichte Nachricht, dass unser Verein an Ermedin Demirovic, der für Stuttgart spielt, interessiert ist, ist völlig unbegründet», schreibt der türkische Spitzenklub. «Der Fenerbahce Sports Club unternimmt keine Transferversuche bezüglich des betreffenden Spielers.»

Aus Istanbul besteht also schon mal kein Interesse an Demirovic. Trainer Sebastian Hoeness soll offen dafür sein, sich in diesem Sommer zu trennen. Neben Fenerbahce wurden ausserdem Juventus Turin und Leeds United als Interessenten genannt.

Fenerbahce dementiert auch Angebot für Rafael Leão

Mit dem Dementischreiben war es das aber noch nicht. Fenerbahce äussert sich zudem offiziell zu den grassierenden Gerüchten bezüglich der Causa Rafael Leão.

«Ebenso spiegeln die Berichte, wir hätten ein Angebot von etwa 100 Millionen Euro für Rafael Leão abgegeben, einschliesslich Ablösesumme und Gehalt, nicht die Wahrheit wider», heisst es. «In diese Richtung wurde dem Spieler oder seinem Verein kein Angebot gemacht.»

Mehr Dazu
Er will nach Italien

Sergio Ramos hat seinen nächsten Klub bestimmt
Wechsel vor Vollzug?

Granit Xhaka sagt Milan zu
Neuer Trainer

Milan will auf Pep Guardiola zugehen
Interesse aus der Serie A

Arsenal hat klaren Plan mit Ex-FCB-Verteidiger Riccardo Calafiori
Ab nach Monza

Zlatan Ibrahimovic hat sich mit neuem Klub mündlich geeinigt
Mehr entdecken
Nicht mehr eingeplant

Serie-A-Interesse an Milan-Stürmer Santiago Gimenez

25.07.2026 - 16:28
Wurde gehandelt

Kommt VfB-Stürmer Ermedin Demirovic? Fenerbahce mit Statement

25.07.2026 - 11:38
Milan lauert

BVB-Interesse: Neue Verhandlungsrunde um Konstantinos Karetsas

25.07.2026 - 11:11
Grosse Differenz

Galatasaray gibt Angebot für Milan-Stürmer Rafael Leão ab

25.07.2026 - 10:14
Abgang möglich

Milan hat bei Rafael Leão eine bestimmte Schmerzgrenze

24.07.2026 - 15:20
Verlängerung offiziell

Luka Modric hat eine Botschaft an alle Milan-Fans

23.07.2026 - 18:45
Neuer Vertrag

Luka Modrić entscheidet sich nach Bedenkzeit für Milan

22.07.2026 - 10:52
Milan will ihn nicht abgeben

Galatasaray fragt bei Pulišić an

20.07.2026 - 20:44
Ein Deal wäre nur unter klaren Bedingungen realistisch

Lazio denkt intensiv über Musah nach

20.07.2026 - 12:20
Phil Foden könnte Manchester City offenbar doch noch verlassen

Foden plötzlich ein Thema in Mailand

20.07.2026 - 09:33