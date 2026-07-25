BVB-Interesse: Neue Verhandlungsrunde um Konstantinos Karetsas

Der BVB hat Konstantinos Karetsas für die Offensive als neues Wunschziel auserkoren. Für Montag wird eine neue Verhandlungsrunde erwartet. Milan befindet sich in Lauerposition.

Der BVB soll in dieser Woche sein Angebot für Konstantinos Karetsas auf rund 30 Millionen Euro inklusive Boni erhöht haben, doch der KRC Genk liess sich auch von diesem Versuch nicht überzeugen.

Laut «Gazzetta», dem grössten Sportportal Griechenlands, wird es ab Montag eine neue Verhandlungsrunde geben. Im Rahmen dessen sei nicht auszuschliessen, dass eine BVB-Delegation erneut nach Belgien reisen werde, um den Deal endgültig unter Dach und Fach zu bringen.

Der AC Mailand soll sich in Form seines neuen Trainers Ruben Amorim begeistert von Karetsas zeigen, hat Stand jetzt aber noch keine konkreten Transferbemühungen unternommen.

BVB muss bei Konstantinos Karetsas ordentlich nachlegen

Um Karetsas von einem Wechsel in die Bundesliga zu überzeugen, muss der BVB jedenfalls ordentlich nachlegen. Genk soll nicht dazu bereit sei, den Shootingstar für eine Ablöse unter 40 Millionen Euro abzugeben.

Der BVB und Karetsas sollen sich übrigens bereits über eine langfristige und bis 2031 datierte fünfjährige Zusammenarbeit einig sein.