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Ein Wechsel nach England gilt derzeit als reizvoller.

Borussia Dortmund mischt bei Engels mit

Autor: | Publiziert: 20 Juli, 2026 14:24
Borussia Dortmund mischt bei Engels mit

Celtic Glasgow soll laut Berichten bereit sein, sich Angebote für den Mittelfeldspieler anzuhören, nachdem ein Winter-Angebot über 25 Millionen Pfund abgelehnt wurde.

Inzwischen rechnen die Schotten offenbar damit, dass Engels den Klub im Sommer verlassen könnte. Dortmund gehört zu den Vereinen, die Interesse zeigen, aber West Ham wird ebenfalls genannt. Gleichzeitig heisst es, dass ein Schritt in die Premier League für den Belgier aktuell attraktiver sein dürfte als ein Wechsel nach Deutschland.

Für Celtic wäre ein Verkauf also gut vorstellbar, sobald ein passendes Angebot kommt. Bei Engels deutet vieles auf einen offenen Transferkampf hin, in dem England derzeit die besseren Karten haben könnte.

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