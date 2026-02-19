Der BVB hat bei Nico Schlotterbeck traurige Gewissheit

Borussia Dortmund muss im wichtigen Bundesligaspiel gegen RB Leipzig am Samstagabend definitiv auf seinen Abwehrchef Nico Schlotterbeck verzichten.

Der 26-Jährige verpasste bereits das Champions League-Spiel gegen Atalanta (2:0) wegen muskulären Problemen. Diese machen Schlotterbeck weiterhin zu schaffen.

Trainer Nico Kovac bestätigt auf einer Pressekonferenz am Donnerstag den Ausfall des 26-Jährigen. Immerhin sollte er bald wieder fit sein: «Schlotti ist schon wieder auf dem Platz gewesen und fühlt sich gut. Es ist sicherlich eher eine Vorsichtsmassnahme. Wir wollen nicht zu hohes Risiko gehen, denn sollten wir zu früh einsteigen, kann es bedeuten, dass es dann länger dauert. Deswegen muss man Geduld mitbringen. Er würde gerne, aber wir müssen vernünftig sein. In Leipzig wird er noch fehlen. Dann schauen wir, was Atalanta und München bringen.»

Laut «Sport 1» ist jedoch auch ein Einsatz Schlotterbecks in Bergamo am kommenden Mittwoch eher unwahrscheinlich.