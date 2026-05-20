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BVB greift bei O’Riley an

Dortmund nimmt Brighton-Spieler ins Visier

Autor: | Publiziert: 20 Mai, 2026 16:32
Dortmund nimmt Brighton-Spieler ins Visier

Borussia Dortmund arbeitet offenbar intensiv an einer Verstärkung für das Mittelfeld – und hat dabei Matt O’Riley ins Visier genommen. Laut englischen Berichten soll der BVB bereits Kontakt zu Brighton & Hove Albion aufgenommen haben.

Trainer Niko Kovač sucht demnach gezielt nach einem spielstarken Mittelfeldspieler mit Erfahrung auf internationalem Niveau und weiterem Entwicklungspotenzial – ein Profil, das O’Riley intern offenbar perfekt erfüllt. Brighton zeigt sich grundsätzlich gesprächsbereit, fordert für den dänischen Nationalspieler allerdings eine hohe Ablöse.

Die Seagulls sollen O’Riley mit rund 35 Millionen Pfund beziehungsweise etwa 40 Millionen Euro bewerten. Doch Dortmund ist nicht allein: Auch Atlético Madrid soll grosses Interesse zeigen. Zudem wird Tottenham Hotspur als möglicher Kandidat gehandelt.

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