Jadon Sancho hat grünes Licht für BVB-Rückkehr gegeben

Jadon Sancho wünscht sich im Sommer ein drittes Engagement bei Borussia Dortmund.

Bereits zwischen 2017 und 2021 sowie auf Leihbasis von Januar bis Juni 2024 war der englische Angreifer für den BVB tätig. Beide Aufenthalten verliefen erfolgreich. Sancho fühlte sich im Klub stets sehr wohl. Laut «Football Insider» würde er im Sommer gerne wiederum nach Dortmund zurückkehren.

Noch ist bezüglich der Zukunft des 25-Jährigen alles offen: Derzeit ist er von Manchester United an Aston Villa ausgeliehen. Der Klub aus Birmingham verfügt über eine Kaufoption. Obwohl Sancho keine absolut zentrale Rolle einnimmt, deutete Trainer Unai Emery zuletzt an, dass eine definitive Übernahme des Ex-Nationalspielers durchaus im Bereich des Möglichen liegt.

Ein BVB-Transfer ist derweil noch wenig konkret: Bislang haben die Dortmunder Verantwortlichen noch keine Anstrengungen für einen neuerlichen Transfer unternommen. Gespräche wurden noch nicht aufgenommen. Dies kann sich jedoch noch ändern. Sancho müsste sicherlich eine deutliche Gehaltsreduktion in Kauf nehmen: Zurzeit kassiert er jährlich 21 Mio. Euro. Schon bei seiner Leihe nach Dortmund im Frühjahr 2024 hat er gezeigt, dass er zu Lohnkürzungen bereit ist.