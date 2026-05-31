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Ex-Galatasaray-Profi rät Bensebaini zum Wechsel

Autor: | Publiziert: 31 Mai, 2026 14:48
Ex-Galatasaray-Profi rät Bensebaini zum Wechsel

Die Gerüchte um einen möglichen Wechsel von Ramy Bensebaini zu Galatasaray reissen nicht ab. Jetzt hat sich auch Ex-Profi Nadir Bouzid deutlich positioniert. Bouzid erklärte, dass er Bensebaini einen Wechsel nach Istanbul „von ganzem Herzen“ empfehlen würde. Der ehemalige Verteidiger verwies dabei vor allem auf die besondere Fußballkultur in der Türkei.

Die türkischen Fans seien ähnlich leidenschaftlich wie die algerischen Anhänger. Vor allem die Unterstützung der Galatasaray-Fans bezeichnete er als aussergewöhnlich. Die Atmosphäre rund um den Klub sei etwas ganz Besonderes. Darüber hinaus hob Bouzid auch Trainer Okan Buruk hervor. Er kenne ihn sehr gut und beschrieb den Galatasaray-Coach als starke Persönlichkeit mit grosser fachlicher Qualität und einer klaren Fußballidee.

Aus seiner Sicht wäre Galatasaray daher ein perfektes Umfeld für Bensebaini. Der Ex-Profi sprach von einer „fantastischen Herausforderung“ und betonte, selbst hervorragende Erinnerungen an seine Zeit beim türkischen Rekordmeister zu haben. Galatasaray wird seit Wochen mit dem Verteidiger von Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Ob die Türken im Sommer tatsächlich einen konkreten Vorstoss wagen, bleibt allerdings noch offen.

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