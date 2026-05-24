BVB arbeitet offenbar an teurem Moreira-Deal

Bei Borussia Dortmund könnte im Sommer offensiv noch einiges passieren. Trotz der Verpflichtungen von Justin Lerma, Kauã Prates und Joane Gadou soll beim BVB weiter ordentlich Budget vorhanden sein. Laut Berichten liegt der aktuelle Spielraum bei rund 25 Millionen Euro – mögliche Verkäufe noch gar nicht eingerechnet.

Vor allem für die Offensive sucht Dortmund offenbar weiter nach Verstärkungen. Ein Name wird dabei immer heisser: Diego Moreira von Racing Strassburg. Laut Journalist Mohamed Toubache-Ter befindet sich der BVB aktuell sogar in der Pole Position. Demnach soll Moreira selbst einen Wechsel nach Dortmund bevorzugen.

Zwischen Spieler und Borussia soll es sogar bereits eine grundsätzliche Einigung geben. Zuletzt hatte wohl auch Stade Rennes versucht, beim Belgier vorstellig zu werden. Das eigentliche Problem bleibt allerdings die Ablöse. Strassburg fordert für den 21-Jährigen offenbar rund 38 Millionen Euro plus weitere Boni von bis zu fünf Millionen. Ein Gesamtpaket von über 40 Millionen Euro also – und genau dort dürften die Dortmunder aktuell zögern.

Sportlich würde Moreira allerdings perfekt ins Profil passen. Der belgische Nationalspieler kann beide Aussenbahnen offensiv wie defensiv bespielen und überzeugte in der vergangenen Saison mit fünf Toren und neun Vorlagen in 42 Pflichtspielen. Vor allem sein Entwicklungspotenzial soll intern sehr hoch eingeschätzt werden.