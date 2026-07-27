SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Transfer in den kommenden Tagen?

Der BVB steht bei Said El Mala vor dem Ziel

Autor: | Publiziert: 27 Juli, 2026 14:28
Der BVB steht bei Said El Mala vor dem Ziel

Borussia Dortmund scheint bei seinen Bemühungen um Kölns Jungstar Said El Mala vor dem ziel zu stehen,

Die «Bild» berichtet, dass der Transfer des 19-jährigen Angreifers bereits in den kommenden Tagen finalisiert werden könnte. Der BVB wurde in Köln bereits mit Angeboten vorstellig. Zunächst wurden diese noch abgelehnt, nun scheint aber ein Durchbruch erzielt worden zu sein.

Die letzte Offerte soll inklusive Boni bei rund 44 Millionen Euro gelegen haben. Köln forderte eigentlich von Beginn weg 50 Millionen. El Mala selbst soll den Wechsel nach Dortmund vollziehen zu wollen. Ihm winkt ein Fünfjahresvertrag bis 2031.

Mehr Dazu
Neue Entwicklung

Cole Campbell wechselt leihweise von Dortmund nach Hoffenheim
"Habe mit dem BVB viel vor"

Gregor Kobel reagiert auf das Interesse des FC Bayern
Ausfall fix

Der BVB hat bei Nico Schlotterbeck traurige Gewissheit
Hohe Summe notwendig

Dortmund erhöht den Preis für Nico Schlotterbeck noch einmal
Wunsch

Jadon Sancho hat grünes Licht für BVB-Rückkehr gegeben
Mehr entdecken
Reise angetreten

18-jähriger Schweizer darf mit dem BVB auf die Japan-Vorbereitungstour

27.07.2026 - 16:51
Transfer in den kommenden Tagen?

Der BVB steht bei Said El Mala vor dem Ziel

27.07.2026 - 14:28
Ex-Bundesligatrainer leistet Überzeugung

Julian Brandt vor Premier-League-Wechsel

26.07.2026 - 17:30
Erhebliche Differenzen bei finanziellen Konditionen

Yan Couto-Transfer zu Como vor dem Scheitern

26.07.2026 - 13:46
Guirassy-Deal bald durch

Fenerbahçe und Dortmund nähern sich an

26.07.2026 - 13:28
Milan lauert

BVB-Interesse: Neue Verhandlungsrunde um Konstantinos Karetsas

25.07.2026 - 11:11
Köln reagiert ablehnend

Der BVB hat jetzt ein konkretes Angebot für El Mala abgegeben

23.07.2026 - 19:03
Ein Hauptgrund

Karim Adeyemi sagt offen, wer ihn zu Barça geholt hat

23.07.2026 - 14:50
Ablösefrei zu haben

Atlético steigt in Poker um Jadon Sancho ein

23.07.2026 - 13:03
Genk-Profi

Der BVB erhöht das Angebot für den Griechen Konstantinos Karetsas

22.07.2026 - 12:17