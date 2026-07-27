Der BVB steht bei Said El Mala vor dem Ziel

Borussia Dortmund scheint bei seinen Bemühungen um Kölns Jungstar Said El Mala vor dem ziel zu stehen,

Die «Bild» berichtet, dass der Transfer des 19-jährigen Angreifers bereits in den kommenden Tagen finalisiert werden könnte. Der BVB wurde in Köln bereits mit Angeboten vorstellig. Zunächst wurden diese noch abgelehnt, nun scheint aber ein Durchbruch erzielt worden zu sein.

Die letzte Offerte soll inklusive Boni bei rund 44 Millionen Euro gelegen haben. Köln forderte eigentlich von Beginn weg 50 Millionen. El Mala selbst soll den Wechsel nach Dortmund vollziehen zu wollen. Ihm winkt ein Fünfjahresvertrag bis 2031.