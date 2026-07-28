ManCity könnte bei Rodri wegen Real-Interesse jetzt doch einknicken

Die Personalie Rodri sorgt weiterhin für viel Gesprächsstoff. Der spanische Weltmeister könnte nun doch zu Real Madrid wechseln.

Dort wird er von Trainer José Mourinho als absoluter Wunsch- und Schlüsselspieler betrachtet. Der Portugiese möchte den 30-jährigen Taktgeber unbedingt für sein Team gewinnen. Lange Zeit stellte sich Manchester City quer, was einen Abgang von Rodri anbelangt. Zuletzt beteuerte der neue Trainer Enzo Maresca noch einmal, dass er in der neuen Spielzeit fest mit dem Mittelfeldstrategen rechnet.

Nun könnte es aber doch Bewegung geben: Die spanische Zeitung «Marca» schreibt sogar, dass City einem Verkauf des Spielmachers nun doch zustimmen wird. Grund dafür ist der nur noch ein Jahr laufende Vertrag und die Tatsache, dass der Wunsch des Spielers respektiert werden soll. Wünscht sich dieser den Wechsel zu Real, sollen ihm keine Steine in den Weg gelegt werden. Als Ablöse sollen 50 bis 60 Millionen Euro notwendig sein.

Erst einmal hat sich Rodri in dieser Woche einer notwendigen Rückenoperation unterzogen. Es folgt eine Reha. Wann er wieder auf dem Platz stehen wird, ist aktuell ungewiss.