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Neuer Verteidiger

Perfekt: Der FC Sion schnappt sich Juve-Youngster Lorenzo Villa

Autor: | Publiziert: 28 Juli, 2026 16:45

Der FC Sion macht den Transfer des italienischen Abwehrspielers Lorenzo Villa perfekt.

Der 23-Jährige wechselt aus dem Next Gen-Team von Juventus zu den Wallisern und unterschreibt beim Super Ligisten einen Vertrag bis 2029. Villa wurde teilweise auch bei Inter und Sampdoria ausgebildet. Die vergangene Saison bestritt er auf Leihbasis bei Serie B-Verein Calcio Padova, wo er in der Innenverteidigung in der zweiten Saisonhälfte meist gesetzt war.

Sions Sportchef Barthélémy Constantin freut sich auf den Neuzugang: «Wir haben Lorenzo schon länger beobachtet. Er entspricht genau dem Profil des Innenverteidigers, das wir gesucht haben. Trotz seines jungen Alters verfügt er bereits über wertvolle Erfahrung und grosses Entwicklungspotenzial. Wir sind sehr glücklich, dass er sich für den FC Sion entschieden hat und sind überzeugt, dass er unser Team enorm verstärken wird.»

Villa meint zu seinem Wechsel: «Ich bin sehr glücklich und stolz, dem FC Sion beizutreten. Das ist ein wichtiger Schritt in meiner Karriere, und ich bin überzeugt, dass dieser Verein das ideale Umfeld für meine weitere Entwicklung bietet. Ich freue mich darauf, meine neuen Teamkollegen und die Fans kennenzulernen und alles dafür zu tun, dass die Mannschaft ihre Ziele in dieser Saison erreicht.»

Villa erhält die Rückennummer 55 und wird voraussichtlich bereits am kommenden Wochenende im Ligaspiel gegen Luzern spielberechtigt sein.

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