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Inter bietet John Stones einen Zweijahresvertrag

Autor: | Publiziert: 27 Juli, 2026 16:42
Inter bietet John Stones einen Zweijahresvertrag

Inter Mailand kämpft um die Unterschrift des englischen Abwehrspielers John Stones.

Der 32-jährige Innenverteidiger steht derzeit ohne Klub da, nachdem sein Kontrakt bei Manchester City Ende Juni nach zehn Jahren ausgelaufen ist. Diverse Premier League-Klubs buhlen um Stones. Auch die Nerazzurri zählen aber dazu. Inter bietet dem Routinier laut Fabrizio Romano einen Zweijahresvertrag.

Auch Juventus hat den Verteidiger bereits kontaktiert. Dieser hat nun eine echte Wahl: Will er weiterhin auf der Insel tätig sein oder in Italien eine neue Herausforderung in einem für ihn neuen Land annehmen? Die Antwort folgt in den kommenden Tagen.

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