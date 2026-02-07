SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 7 Februar, 2026 16:33
Yann Sommer gibt Update zu Inter-Zukunft

Der Name Yann Sommer schwirrt beim FC Basel umher. Nun gibt der Goalie erst mal ein Update zu seiner Zukunft bei Inter Mailand.

Yann Sommer hat sich darüber geäussert, wie es bei Inter Mailand für ihn weitergehen könnte. «In den kommenden Wochen werde ich mich mit Inter treffen, um über meine Zukunft zu sprechen», sagte Sommer laut «tuttomercatoweb.com», der damit verdeutlicht, dass hinsichtlich seiner Zukunft noch gar keine Entscheidung getroffen wurde.

Der 37-Jährige ist bei Inter zwar gesetzt, zeigte in der Saison aber immer mal wieder Unsicherheiten. Es steht deshalb in Zweifel, ob der ehemalige Schweizer Nationalspieler einen neuen Vertrag erhalten wird.

Deshalb wird seit einiger Zeit über eine mögliche Rückkehr zum FC Basel spekuliert, für den er einst im Nachwuchs spielte und auf Profiniveau später 170 Ernstkämpfe absolvieren sollte.

Guglielmo Vicario von Tottenham Hotspur war zuletzt als wahrscheinlichster Nachfolger gehandelt worden, sollte Sommer bei Inter keinen neuen Vertrag mehr bekommen. Darüber wird demnächst eine Entscheidung fallen.

7.02.2026 - 16:33
