Der FC Basel könnte Abdoulaye Doumbia als Metinho-Nachfolger holen

Der FC Basel hat erneut einen Profi des schwedischen Klubs BK Häcken im Visier. Diesmal geht es um Abdoulaye Doumbia.

Der 18-jährige Ivorer ist laut «Africafoot» beim FCB ein heisses Thema. Der Allsvenskan-Klub BK Häcken spielte für die Basler Kaderplanung in jüngster Vergangenheit bereits mehrfach eine prominente Rolle: So lief etwa Bénie Traoré einst für den Verein auf. Zudem steht Flügelstürmer Jeremy Agbonifo, der im vergangenen Sommer leihweise zum FCB stiess, aktuell wieder für die Schweden auf dem Platz.

Abdoulaye Doumbia kommt zurzeit im Mittelfeldzentrum von Häcken regelmässig zum Zug. Er wäre am Rheinknie ein potenzieller Nachfolger für Metinho, der von Klubs aus Top-Ligen beobachtet wird.

Neben dem FCB zeigen laut dem Bericht auch der OGC Nizza und Racing Strassburg aus der Ligue 1 Interesse an Doumbia.