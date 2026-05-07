SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Neuzugang aus Schweden

Der FC Basel könnte Abdoulaye Doumbia als Metinho-Nachfolger holen

Autor: | Publiziert: 7 Mai, 2026 11:02
Der FC Basel könnte Abdoulaye Doumbia als Metinho-Nachfolger holen

Der FC Basel hat erneut einen Profi des schwedischen Klubs BK Häcken im Visier. Diesmal geht es um Abdoulaye Doumbia.

Der 18-jährige Ivorer ist laut «Africafoot» beim FCB ein heisses Thema. Der Allsvenskan-Klub BK Häcken spielte für die Basler Kaderplanung in jüngster Vergangenheit bereits mehrfach eine prominente Rolle: So lief etwa Bénie Traoré einst für den Verein auf. Zudem steht Flügelstürmer Jeremy Agbonifo, der im vergangenen Sommer leihweise zum FCB stiess, aktuell wieder für die Schweden auf dem Platz.

Abdoulaye Doumbia kommt zurzeit im Mittelfeldzentrum von Häcken regelmässig zum Zug. Er wäre am Rheinknie ein potenzieller Nachfolger für Metinho, der von Klubs aus Top-Ligen beobachtet wird.

Neben dem FCB zeigen laut dem Bericht auch der OGC Nizza und Racing Strassburg aus der Ligue 1 Interesse an Doumbia.

Mehr Dazu
Dankt dem Verein

Ludovic Magnin findet nach seiner FCB-Entlassung bereits die ersten Worte
Verstärkung für die Offensive?

Exklusiv: Vaduz hat FCB-Stürmer Kaio Eduardo wieder auf dem Zettel
Rückkehr nach Europa

Ex-Basler Raoul Petretta bei zwei Bundesliga-Klubs im Gespräch
Wechsel im Winter?

Stürmer Philip Otele steht beim FC Basel vor Januar-Abgang
Cédric Don

Der FC Basel hat den Otele-Nachfolger bereits gefunden
Mehr entdecken
Neuzugang aus Schweden

Der FC Basel könnte Abdoulaye Doumbia als Metinho-Nachfolger holen

7.05.2026 - 11:02
Rückkehr ins Training

Von Xherdan Shaqiri gibt es vor dem Spiel bei YB sehr gute Nachrichten

7.05.2026 - 10:27
Dank Kaufoption

Ex-FCB-Transferkandidat Michael Gregoritsch wechselt fix nach Augsburg

7.05.2026 - 09:16
Georgier wieder da

Der FC Basel begrüsst unverhofft Rückkehrer Gabriel Sigua

6.05.2026 - 17:54
Karriereende verkündet

Der frühere FCB-Stürmer Ricky van Wolfswinkel zieht einen Schlussstrich

6.05.2026 - 14:22
Wechsel nach Deutschland?

Ein Bundesliga-Klub ist in der Pole Position für Nati-Verteidiger Eray Cömert

5.05.2026 - 12:43
Innerhalb der Liga

Der FC Basel könnte einen Abnehmer für Moritz Broschinski gefunden haben

5.05.2026 - 10:43
Nach Aufstieg

Ex-FCB-Coach Timo Schultz wird gerade richtig gefeiert

5.05.2026 - 09:45
Rückkehr nach Spanien

Fabio Celestini hat seinen neuen Verein bereits gefunden

5.05.2026 - 09:12
Forfait-Niederlage für die Frauen

Peinlicher Fehler des FC Basel wird bestraft

4.05.2026 - 20:57