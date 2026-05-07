Harry Kane stellt gegen PSG einen Rekord ein, der ihm nichts bringt

Harry Kane stellt im Rückspiel des Champions League-Halbfinals gegen PSG (1:1) einen beeindruckenden Rekord von Cristiano Ronaldo ein, der ihm angesichts des Ausscheidens des FC Bayern aber wenig Trost spenden dürfte.

Der englische Torjäger hat am Mittwochabend im sechsten aufeinanderfolgenden Champions League-Spiel getroffen. Das ist vor ihm einzig CR7 in den Jahren 2012 und 2013 gelungen. Der damalige Real-Profi traf in der Königsklasse ebenfalls in sechs Partien in Serie.

Insgesamt hat Kane in dieser Saison 14 Champions League-Treffer markiert. Dies ist nicht der Spitzenwert: Kylian Mbappé von Real Madrid hat sogar 15 Tore erzielt. Beide Stürmer sind mit ihren Vereinen inzwischen allerdings ausgeschieden. Abgefangen werden dürften sie in der Torschützenliste dennoch nicht mehr. Der nächste verbliebene Konkurrent von PSG oder Arsenal ist Khvicha Kvaratskhelia, der bislang zehn Treffer markiert hat.