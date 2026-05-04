Die Bayern stellen das neue Heimtrikot vor und tragen es bereits gegen PSG

Der FC Bayern stellt am Montag die neuen Trikots für die kommende Saison vor.

Zu Hause werden die Münchner klassisch in Rot antreten. Bereits beim Rückspiel des Champions-League-Halbfinals gegen Paris Saint-Germain am Mittwoch in der Allianz Arena wird das neue Heimtrikot von den Profis erstmals getragen.

Das Leibchen stehe für Selbstbewusstsein, Strahlkraft und absolute Siegermentalität. Um den Erfolg der diesjährigen Meisterschaft «besonders zu würdigen», gibt es erstmals «den legendären Kakadu» als Brustbadge – «ein Symbol mit besonderer Bedeutung» für die Mannschaft, wie der Klub mitteilt.