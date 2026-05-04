SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Für die nächste Saison

Die Bayern stellen das neue Heimtrikot vor und tragen es bereits gegen PSG

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 4 Mai, 2026 13:14
Die Bayern stellen das neue Heimtrikot vor und tragen es bereits gegen PSG

Der FC Bayern stellt am Montag die neuen Trikots für die kommende Saison vor.

Zu Hause werden die Münchner klassisch in Rot antreten. Bereits beim Rückspiel des Champions-League-Halbfinals gegen Paris Saint-Germain am Mittwoch in der Allianz Arena wird das neue Heimtrikot von den Profis erstmals getragen.

Das Leibchen stehe für Selbstbewusstsein, Strahlkraft und absolute Siegermentalität. Um den Erfolg der diesjährigen Meisterschaft «besonders zu würdigen», gibt es erstmals «den legendären Kakadu» als Brustbadge – «ein Symbol mit besonderer Bedeutung» für die Mannschaft, wie der Klub mitteilt.

Mehr Dazu
Wird der FCB schwach?

Über 100 Millionen Ablöse! Hohes Angebot für Bayern-Star
Werbung

Harry Kane holt einen Nationalmannschaftskollegen zu den Bayern
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub
Urbig dabei

Julian Nagelsmann sorgt für Torhüter-Hammer beim DFB-Team
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Mehr entdecken
Für die nächste Saison

Die Bayern stellen das neue Heimtrikot vor und tragen es bereits gegen PSG

4.05.2026 - 13:14
Viele Anfragen

Max Eberl kündigt an, wohin es für Leon Goretzka geht

4.05.2026 - 12:01
70 Millionen

Chelsea fordert horrende Summe für Nicolas Jackson

2.05.2026 - 13:17
Sind in Unterzahl

Luis Enrique macht allen Kritikern des 5:4-Spektakels eine Ansage

1.05.2026 - 17:02
Zu teuer

Das Newcastle-Kapitel endet für Woltemade – aber nicht für die Bayern

1.05.2026 - 14:11
Rote Linie

Der FC Bayern trifft bei Konrad Laimer knallharte Entscheidung

1.05.2026 - 10:34
Individuelles Training

Alphonso Davies droht schon wieder auszufallen

30.04.2026 - 18:52
Klare Signale

Manuel Neuer will weitermachen – sein Berater verhandelt in München

30.04.2026 - 17:48
Abgänge geplant

Sieben Profis stehen beim FC Bayern auf der Verkaufsliste

30.04.2026 - 12:19
Mehr als ein Krampf?

PSG-Rückschlag wegen Achraf Hakimi für das Bayern-Rückspiel

29.04.2026 - 14:35