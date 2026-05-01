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Sind in Unterzahl

Luis Enrique macht allen Kritikern des 5:4-Spektakels eine Ansage

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 1 Mai, 2026 17:02
Luis Enrique macht allen Kritikern des 5:4-Spektakels eine Ansage

Nach dem spektakulären 5:4-Sieg im Hinspiel des Champions League-Halbfinals zwischen Paris St. Germain und dem FC Bayern zeigte sich die Mehrheit der Fussballwelt begeistert. Teilweise gab es auch einige Nörgler, die die Defensivleistungen der beiden Mannschaften kritisierten. PSG-Coach Luis Enrique macht diesen nun aber eine klare Ansage.

Der Spanier ist offensichtlich ein Verfechter des Offensivfussballs und legt in Paris Wert darauf, dass der Fokus in seinem Team eindeutig auf das Spiel nach vorne gerichtet wird. Dieselbe Philosophie vertritt auch Bayern-Coach Vincent Kompany, was am vergangenen Dienstag zum spektakulären Schlagabtausch mit insgesamt neun Toren geführt hat. Luis Enrique hat auf einer Pressekonferenz eine deutliche Meinung zu Kritikern der Partie und der Ausrichtungen der beiden Teams. «Man sollte nicht alle Meinungen respektieren, denn wenn es eine beschissene Meinung ist, verdient sie keinen Respekt», haut Enrique raus.

Er führt aus: «Es wird Leute geben, die Fussball gerne so spielen – das ist die Mehrheit, und da schlisse ich mich ein – und andere, denen diese Art zu spielen nicht gefällt. Diese Meinungen sind mir egal. Was wir zeigen, ist das, wofür die meisten Menschen Fussball lieben und wodurch sie ihren Spass hatten, und das ist das Entscheidende.»

Bereits unmittelbar nach Abpfiff hatte Enrique erklärt, dass er im Rückspiel am kommenden Mittwoch ein ähnliches Spektakel erwarte.

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