Der FC Bayern trifft bei Konrad Laimer knallharte Entscheidung

Der FC Bayern und Konrad Laimer befinden sich in Vertragsgesprächen. Der Bundesligist zeigt dem Österreicher aber offensichtlich klare Grenzen auf.

Der 28-jährige Rechtsfuss fordert eine Gehaltserhöhung von bislang rund acht bis neun auf zwölf bis 15 Millionen Euro. Damit ist die Bayern-Führung laut dem «Bild»-Podcast «Bayern Insider» aber nicht einverstanden. Der Verein hat zuletzt beispielsweise bei Serge Gnabry eine Gehaltskürzung durchgesetzt. Eine massive Ausweitung der Bezüge wird es bei Laimer nicht geben, auch wenn dieser als wichtiger Spieler gilt.

Zurzeit ist der Nationalspieler bis 2027 gebunden. Tatsächlich ist ungewiss, ob die Vertragsverlängerung letztlich zustande kommt, auch wenn beide Parteien grundsätzlich glücklich sind mit der Zusammenarbeit.

Laimer kommt in der aktuellen Saison auf 42 Pflichtspiele. Trainer Vincent Kompany setzt grosses Vertrauen in den laufstarken Allrounder.