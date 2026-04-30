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Individuelles Training

Alphonso Davies droht schon wieder auszufallen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 30 April, 2026 18:52
Alphonso Davies droht schon wieder auszufallen

Bayerns Linksverteidiger Alphonso Davies musste beim Champions League-Jahrhundertspiel gegen PSG (4:5) zur Pause unfreiwillig ausgewechselt werden und droht für das Rückspiel auszufallen.

Der 25-jährige Kanadier konnte am Donnerstag lediglich eine rund 40-minütige individuelle Einheit bestreiten. Mannschaftstraining war nicht möglich bzw. nicht gewollt. Davies hatte zuletzt mehrfach mit muskulären Problemen zu kämpfen. Diese zwangen ihn wohl auch in Paris zur vorzeitigen Auswechslung. Seit seinem Kreuzbandriss von vor 13 Monaten schlägt er sich immer wieder mit gesundheitlichen Rückschlägen herum.

Ob Davies am Wochenende beim Heimspiel gegen Heidenheim und dann vor allem am kommenden Mittwoch im Rückspiel des Champions League-Halbfinals dabei sein kann, ist ungewiss. Bayern-Trainer Vincent Kompany wird am Freitag um 10 Uhr auf der Pressekonferenz wohl ein Update geben.

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