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Rückkehr auf den Trainingsplatz

Miro Muheim kann einen grossen Erfolg verbuchen

Autor: | Publiziert: 6 Mai, 2026 13:33
Miro Muheim kann einen grossen Erfolg verbuchen

Miro Muheim kämpft nach seiner Sprunggelenksverletzung um die Rückkehr auf den Platz. Jetzt hat er einen wichtigen Schritt vollzogen.

Der 28-Jährige ist beim Hamburger SV am Mittwoch erstmals seit seinem Mitte April erlittenen Syndesmoseteilriss wieder auf den Trainingsplatz zurückgekehrt. Noch muss Muheim ein individuelles Programm mit Reha-Trainer Sebastian Capel bestreiten. Ob er in dieser Bundesligasaison angesichts der nur noch zwei ausstehenden Spiele noch einmal zum Einsatz gelangt, bleibt fraglich.

Das grosse persönliche Ziel des Linksverteidigers nach dem geschafften Klassenerhalt mit dem Aufsteiger ist vor allem die WM-Teilnahme mit der Schweiz im Sommer. Muheim wäre im Kader gesetzt, sofern er physisch auf der Höhe ist. Der nun erfolgte Schritt zurück auf den Rasen ist dafür essenziell.

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