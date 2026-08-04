Miro Muheim hat noch keine Haltung zur HSV-Zukunft

Der Schweizer Nationalspieler Miro Muheim kann noch nicht sagen, ob er über 2027 hinaus, wenn sein Vertrag endet, beim Hamburger SV bleibt.

Zukunftsgedanken hat er sich nach eigenen Angaben im Urlaub nach der WM noch keine gemacht. «Ganz ehrlich: Ich war jetzt erst mal im Urlaub, habe nicht darüber geredet und noch nicht nachgedacht. Ich kann nur sagen, dass ich den Verein sehr mag und dass ich mich hier wohlfühle. Aber zu allem anderen kann ich jetzt noch nichts sagen», sagt Muheim dem «kicker».

Zumindest ein sofortiger Abschied ist für den Linksverteidiger kein Thema. Vielmehr blickt er mit Vorfreude auf die neue Spielzeit, wie er ausführt: «Ich versuche jetzt, die positive Energie mitzunehmen, freue mich sehr auf die Saison.» Von Vereinsseite her gibt es klare Signale, schon bald Gespräche über eine mögliche Vertragsverlängerung mit dem Leader aufzunehmen.

Muheim stiess vor bereits vier Jahren zu den Hanseaten, war massgeblich am Aufstieg in die Bundesliga beteiligt und auch in der vergangenen Saison auf der linken Seite gesetzt.