HSV legt auf dem Flügel nach: Otele vor Wechsel nach Hamburg

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 1 Februar, 2026 12:22
Der Hamburger SV steht kurz davor, seinen Kader ein weiteres Mal zu verstärken. Nach den bereits fixierten Zugängen von Torhüter Sander Tangvik, Spielmacher Albert Grønbaek und Angreifer Damion Downs soll nun auch die Offensive auf der Außenbahn neue Impulse erhalten. Nach Informationen von «Sky» wechselt Philip Otele vom FC Basel per Leihe an die Elbe, verbunden mit einer Kaufoption.

Zwischen dem HSV und dem Schweizer Traditionsklub besteht demnach bereits Einigkeit. Otele wird zeitnah in Hamburg erwartet, um die medizinischen Untersuchungen zu absolvieren. Im Werben um den 26-jährigen Nigerianer setzten sich die Rothosen gegen namhafte Konkurrenz aus England durch, darunter auch Wolverhampton Wanderers und der AFC Bournemouth aus der Premier League.

Otele gehört in Basel zu den Leistungsträgern: In der laufenden Saison kommt der Offensivspieler auf neun Treffer und vier Assists in 32 Pflichtspielen. Entsprechend stieg auch sein Marktwert deutlich an. Für den variabel einsetzbaren Flügelspieler wäre der Schritt nach Hamburg die erste Station in einer der europäischen Top-Ligen. Zuvor sammelte er Erfahrungen unter anderem in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Rumänien und Litauen.

Beim HSV soll Otele vor allem die linke Seite beleben – eine Position, auf der zuletzt noch Handlungsbedarf bestand. Die ursprünglich angedachte Verpflichtung von Dortmunds Almugera Kabar zerschlug sich kurzfristig aufgrund einer Knieverletzung. Aktuell stehen Trainer und sportlicher Leitung dort nur begrenzte Alternativen zur Verfügung. Mit Otele erhoffen sich die Hamburger nun mehr Tiefe, Tempo und Durchschlagskraft auf dem linken Flügel.

