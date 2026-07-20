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Details verhandelt: Daka vor Wechsel zum HSV

Autor: | Publiziert: 20 Juli, 2026 18:53
Details verhandelt: Daka vor Wechsel zum HSV

Patson Daka wird des neue Stürmer des Hamburger SV. Zwischen allen Seiten soll bereits eine vollständige Einigung bestehen, der Medizincheck ist für Dienstag angesetzt.

Der Stürmer soll einen Vertrag bis 2027 mit Option auf ein weiteres Jahr unterschreiben. Der 27-jährige Sambier kommt damit als erster neuer Angreifer für die kommende Saison nach Hamburg. Berichtet wird ausserdem von einer speziellen Flop-Schutz-Klausel im Vertrag, während Daka zuvor unter anderem auch mit Sevilla, Galatasaray und Valencia in Verbindung gebracht wurde.

Für den HSV wäre das ein klarer Verstärkungsschritt, weil Daka Erfahrung aus Salzburg und der Premier League mitbringt. Wenn der Medizincheck ohne Probleme verläuft, dürfte der Wechsel zeitnah offiziell werden.

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