Galatasaray fragt bei Pulišić an

Galatasaray Istanbul hat laut Bericht lediglich sondiert, wie realistisch ein Transfer wäre. AC Mailand hat dabei aber klar signalisiert, dass man den 27-jährigen Flügelspieler als wichtigen Bestandteil der Mannschaft einplant.

Auch Klubbesitzer Gerry Cardinale will Pulišić in Mailand behalten. Sein Vertrag läuft noch bis Juni 2027, und Milan plant derzeit fest mit ihm für die kommende Saison.

Trotz des Interesses aus Istanbul hat sich die Lage damit nicht verändert. Pulišić bleibt für Milan sportlich und strategisch ein zentraler Spieler, weshalb ein Wechsel aktuell eher unwahrscheinlich wirkt.