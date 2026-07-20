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Skepsis bei der hohen Ablöse

Manchester United zögert noch bei Manu Koné

Autor: | Publiziert: 20 Juli, 2026 20:48
Manchester United zögert noch bei Manu Koné

Laut englischen Medien hatte Manchester United im Sommer eigentlich drei neue zentrale Mittelfeldspieler auf dem Plan, und mit Andrey Santos sowie Youri Tielemans sind zwei dieser Positionen bereits besetzt.

Für die dritte Lösung gilt Koné zwar als möglicher Kandidat, doch ausgerechnet hier scheint die Begeisterung bei United begrenzt zu sein. Laurie Whitwell zufolge gilt Roma’s Forderung von rund 45 bis 50 Millionen Pfund bereits als eher moderat, trotzdem könnte selbst diese Summe für United noch zu hoch sein. Das ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass der Klub Koné intern wohl nicht als Top- oder Star-Transfer einstuft.

Für die Fans ist das insofern etwas ernüchternd, weil United im Sommer zunächst mit deutlich grösseren Namen wie Aurélien Tchouaméni, Sandro Tonali oder Elliot Anderson in Verbindung gebracht worden war. Am Ende wirkt es so, als würde der Klub bei der Kadererneuerung im Mittelfeld vorsichtiger und preisbewusster vorgehen, statt für Koné einen grösseren Betrag zu riskieren.

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