Abwerbeversuche

Trainer-Hammer im Anflug? ManUtd visiert Coup mit Julian Nagelsmann an

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 5 März, 2026 18:57
Manchster United befindet sich weiterhin auf Trainersuche, auch wenn Interimstrainer Michael Carrick einen hervorragenden Job macht und bislang ganz starke Resultate liefert. Für die potentielle Nachfolge ist auch Julian Nagelsmann im Gespräch.

Der deutsche Nationaltrainer befindet sich laut Transferexperte Ben Jacobs auf einer Shortlist, die die ManUtd-Bosse erstellt haben. Nagelsmann dürfte allerdings schwer zu kriegen sein. Er steht beim DFB nicht bloss für die anstehende WM, sondern auch noch für den darauffolgenden EM-Zyklus bis zum Turnier in Grossbritannien und Irland 2028 unter Vertrag. Ein vorzeitiger Abschied ist eigentlich nur bei einer völlig missglückten WM im Sommer denkbar.

Neben Nagelsmann figurieren auch der portugiesische Nationaltrainer Roberto Martinez, der seinen Posten nach der WM jedoch räumen wird und Ex-Marseille-Coach Roberto De Zerbi auf der Liste der Red Devils.

Carlo Ancelotti (Brasilien) und Thomas Tuchel (England), die in der Vergangenheit auch schon mit dem Job in Manchester in Verbindung gebracht wurden, sollen in den Überlegungen der Klubchefs aktuell hingegen keine Rolle spielen.

