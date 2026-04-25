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Dauerhaft Cheftrainer

Michael Carrick hat bei Manchester United sehr gute Chancen

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 25 April, 2026 11:28
Michael Carrick hat bei Manchester United sehr gute Chancen

Obwohl noch immer viele Namen um Manchester United die Runde machen, scheint Michael Carrick sehr gute Chancen zu haben, dauerhaft Trainer der Red Devils zu bleiben.

Seit Mitte Januar ist Michael Carrick Trainer von Manchester United, hat vorerst aber nur einen Vertrag bis Ende Saison erhalten. Mittlerweile sieht es ernsthaft danach aus, als würde man den 44-Jährigen schon bald dauerhaft als Übungsleiter der Red Devils anstellen.

Laut dem Fussballinfluencer Fabrizio Romano ist United sehr zufrieden mit den bisherigen Ergebnissen unter Carrick, sehr zufrieden mit dem taktischen Ansatz, sehr zufrieden mit der Einstellung und auch sehr zufrieden mit dem Verhältnis zwischen Trainer und Mannschaft.

Carrick hat demnach sehr gute Chancen, schon bald befördert zu werden. Es sei aber noch keine 100-prozentige Entscheidung getroffen worden. United holte unter Anleitung des Ex-Profis in der Premier League acht Siege aus zwölf Spielen und belegt fünf Runden vor Saisonende den 3. Tabellenplatz.

Neben Carrick geistern weiterhin Namen wie Julian Nagelsmann, Oliver Glasner, Enzo Maresca, Andoni Iraola oder Unai Emery durch die Gerüchteküche.

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