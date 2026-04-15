Die ManUtd-Bosse wagen einen Vorstoss bei Julian Nagelsmann

Manchester United hat seinen Trainer für die kommende Saison noch nicht bestimmt. Michael Carrick hat nach der Trennung von Ruben Amorim bis Saisonende interimsmässig übernommen. Es ist jedoch nicht auszuschliessen, dass er abgelöst wird. Ein Name, der klubintern diskutiert wird, ist Julian Nagelsmann.

Der 38-Jährige steht als deutscher Nationaltrainer eigentlich bis zur EM 2028 unter Vertrag. Je nach Abschneiden seiner Mannschaft an der WM ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass er den Verband schon bald wieder verlässt. Nagelsmann ist für die Verantwortlichen der Red Devils ein Thema.

Laut «indykaila News» kam es in dieser Woche zu einer Kontaktaufnahme zum Umfeld des noch immer jungen Trainers. Verhandlungen werden natürlich noch nicht geführt. Für ManUtd geht es in erster Linie darum, zu erfahren, ob sich der frühere Bayern-Coach ein Engagement beim englischen Traditionsklub für den Fall der Fälle überhaupt vorstellen kann.

In Manchester werden auch andere Personalien diskutiert. Einem aktuellen Bericht zufolge soll beispielsweise der frühere englische Nationaltrainer Gareth Southgate nun doch auch ein Thema sein. Zudem ist eine Weiterbeschäftigung von Michael Carrick weiterhin denkbar.